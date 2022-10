Quando si faranno i sorteggi degli ottavi di Champions League? La data

(Di lunedì 31 ottobre 2022)– Il Napoli ha effettuato un girone dioltre ogni aspettativa. Gli azzurri hanno vinto tutte le prime 5 partite giocate nel Gruppo A, travolgendo avversarie di livello assoluto come Liverpool, Ajax e Rangers, segnando la bellezza di 20 gol in 5 gare. I ragazzi di Spalletti si giocheranno ad Anfield la possibilità di finire primi nel girone, obiettivo che potrebbe essere raggiunto anche con una sconfitta. Non ci sono dubbi però sul fatto che gli azzurri saranno presenti aldi, vista la qualificazione ottenuta già dopo la vittoria ottenuta nella quarta partita del girone contro l’Ajax. Foto: Getty Images- ...

