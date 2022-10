Divampa incendio in un appartamento | deceduto un anziano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’durante il trasporto n ospedale dopo essere stato colto colto da un malore a causa delle esalazioni causate dalle fiamme sprigionate all’interno di undi via XI Settembre, a Marigliano, nel Napoletano. In salvo l’anziana moglie di 81 anni ed il figlio di 54 anni. La vittima è Angelo Sepe, di 82 anni. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori le fiamme sonote per un corto circuito al primo piano di una palazzina. All’interno c’era l’anziana coppia. Scattato l’allarme i due coniugi sono stati soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i carabinieri ma Angelo Sepe èmentre veniva condotto in ospedale. Tratti in salvo la moglie 81enne della vittima e il loro figlio 54enne che abita al piano superiore. Madre e figlio ...