Highlights e gol Empoli-Atalanta 0-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la dodicesima giornata di. Al Castellani un gol per tempo per gli orobici, a segno con Hateboer nel primo tempo e Lookman nella ripresa. Nel mezzo anche un rigore parato da Vicario a Koopmeiners. Di seguito le immagini salienti della sfida che rilancia ancora la Dea verso grandi obiettivi. SportFace.