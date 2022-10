Ultimo pubblica il suo nuovo singolo Ti va di stare bene

(Di venerdì 28 ottobre 2022) , continua la prevendita dei live negli stadi previsti per il 2023il suoTi va di, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi venerdì 28 ottobre. Ti va diè un brano dalle atmosfere pop rock che racconta la voglia di chiedere a una persona la cosa più semplice e bella del mondo: ti va di? Ilè il secondo tassello delpercorso discografico diiniziato con lazione di Vieni nel mio cuore, brano certificato disco di platino e stabile da oltre 120 giorni nella Top 50 Italia di Spotify. L’artista, reduce dal successo trionfale del tour ...

Il cantautore romano ha pubblicato il suo nuovo singolo che prosegue il percorso iniziato con 'Vieni nel mio cuore'il suo nuovo singolo ' Ti va di stare bene ', secondo tassello del nuovo percorso discografico iniziato con la pubblicazione di 'Vieni nel mio cuore', brano certificato disco di ...