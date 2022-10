DIRETTA F1 | GP Messico 2022 LIVE | Ferrari con 7° Leclerc e 8° Sainz nella FP2

Cari amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il secondo turno di prove libere! Vi ricordiamo che questo turno durerà 90 minuti (30 minuti per i test prototipi Pirelli 2023).F1 GPPROVE LIBERE 2 Questi i risultati delle FP1: Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici ...LA CRONACA DELLE FP1 21.07 Si chiude qui la FP1. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle 23.00 per i 90 minuti della FP2. Grazie e buon proseguimento di serata!