X Municipio | potati alberi e piante su via del fosso di Drangoncello

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ostia – Proseguono gli interventi di messa in sicurezza nell’ambito della viabilità delX. È terminato questa mattina l’intervento effettuato in via deldi Dragoncello dove la vegetazione situata a bordo dell’arteria, impediva il transito e la visibilità ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi pesanti. “Questo intervento – dichiarano con una nota congiunta il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo e la Presidente della Commissione Ambiente e Transizione Ecologica, Valentina Scarfagna – rientra tra gli interventi messi in campo per la sicurezza della viabilità ed era particolarmente atteso dai cittadini e dagli autisti della linea dello 05 di trasporto pubblico locale in quanto le essenze arboree urtavano gli specchi durante il passaggio e la segnaletica stradale all’incrocio con via Castel Fusano ...