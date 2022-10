Sì della Camera alla fiducia Meloni | La rotta è tracciata | andiamo avanti

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Il governo guidato da Giorgiaincassa la primaalla Camera, con 235 sì, 154 voti contrari e 5 astenuti. Nessun pathos sui numeri: il centrodestra a Montecitorio ha un ampio margine di scarto sulle forze di opposizione. L'attenzione, quindi, si sposta al Senato, dove domani la presidente del Consiglio replicherà in Aula alle 16,30. Poi le dichiarazioni di voto: attesa per l'intervento di Silvio Berlusconi. Ma i riflettori saranno puntati anche su Matteo Renzi, sulla cui linea più 'morbida' nutrono sospetti sia i dem che i 5 stelle. Fatto sta, alla Camera è resa evidente la conferma che Pd, M5s e Terzo polo faticano, anzi proprio sembrano neanche provarci, a trovare punti di contatto. Non che a palazzo Madama il centrodestra corra rischi sui numeri: la maggioranza ha 29 voti di differenza con le opposizioni. Eppure, c'è attesa ...