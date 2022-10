La Svolta

...sutwittava: "un rottame", "oltre il ridicolo", "aspirante demonio". E sul battaglione Azov scriveva: "onore a loro", come ricostruito da un'inchiesta dell'Espresso che forse al......che a suo avviso ci pongono in posizione subordinata anche attraverso il Trattato del. ... di questo rapporto con Parigi, ciò che è certo è che il presidentepreme molto affinché ... Ultimo'ora: **Quirinale: Mattarella ospita a pranzo Draghi** Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale il professor Mario Draghi, intrattenendolo a colazione. A darne notizia un ...Che i due siano diversi e abbiano appartenenze differenti non è un mistero. Né lo è che, in passato, si siano più volte criticati a distanza. Ora però, ...