Omicidio-suicidio a Taranto | autopsia conferma | donna soffocata

(Di martedì 25 ottobre 2022) Silvia Di Noi, l'infermiera 52enne trovata sabato pomeriggio morta in casa, è statadal marito, Roberto Delli Santi, 50enne, sottufficiale della Marina Militare, che subito dopo si è tolto la vita impiccandosi in una villa di Lama, frazione di, a pochi chilometri di distanza dall'appartamento di viale Virgilio, nel centro della città, dove aveva ucciso la moglie. Are il soffocamento dellaè stata l'effettuata questa sera dal medico legale incaricato dal sostituto procuratore Mariano Buccoliero.