HTC Wildfire E Plus è ufficiale ma è solo un rebrand di uno smartphone di UMIDIGI

Fidelity News

... anche se senza particolari sussulti, concentrandosi nella fascia ultrabassa, nelle scorse ore ha annunciato in Russia (per 7.990 rubli, o 131 euro) lo smartphoneE plus che, ...... il brand taiwanese- per ora versato più sul VR che nella telefonia - ha annunciato in America Latina il nuovo smartphone low classE Ultra, cadenzato nelle palette cromatiche nero ... HTC Wildfire E plus: ufficiale lo smartphone 4G di fascia (molto) entry levl