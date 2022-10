070 | CANALE 5 FESTEGGIA RENATO ZERO CON DUE SERATE EVENTO E UNA PARATA DI STAR

(Di martedì 25 ottobre 2022) “070” è una grande festa, per celebrare, a due anni di distanza, il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di. Mercoledì 26 ottobre e 2 novembre prima serata e in esclusiva su5 due, piene di emozioni come gli incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore al Circo Massimo di Roma. Quello in onda sulla rete ammiraglia Mediaset è un viaggio nell’universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico, che ha all’attivo più di 50 milioni di dischi venduti. Sul palco conuna band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi. A raccontare il suo immenso successo, oltre alle sue indimenticabili canzoni, la presenza di alcuni ospiti speciali. Nel primo appuntamento: ...

Anticipazioni e scaletta della prima serata del concerto-evento di Renato Zero: 070, questo il titolo, va in onda su Canale 5 stasera e il 2 novembre.Scopri chi sono i colleghi e amici che hanno festeggiato al Circo Massimo, ospiti di Renato Zero 070, la prima delle due serate evento su Canale 5.