Lotta salvezza tutta da riscrivere | prima vittoria per la Sampdoria

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Labeffa la Cremonese nello scontro dell'11 giornata di Serie A e torna a casa con tre punti pesantissimi. Allo Zini finisce 1-0 grazie alla zampata di Colley nell'ultima parte di gara, dopo un rigore fallito in avvio dai padroni di casa con Dessers. Con questo successo, il primo in campionato, la squadra di Stankovic si leva dall'ultimo posto della classifica salendo a 6 punti (comunque in zona retrocessione), facendo scivolare sul fondo proprio gli uomini di Alvini, fermi a quota 4. Neanche il tempo di cominciare che arriva subito il primo episodio del match: Okereke conclude dall'interno dell'area blucerchiata e va giù a contatto con Amione, l'arbitro lascia correre poi viene richiamato al Var e assegna il penalty ai lombardi. Dal dischetto va Dessers, ma Audero lo ipnotizza centralmente e salva i blucerchiati. I grigiorossi continuano comunque a fare la ...

La Sampdoria espugna lo stadio Zini: a Cremona finisce 1 - 0 per i blucerchiati, che conquistano tre punti chiave nellaper la. Decisivo un gol di Colley nel finale, su sponda di Gabbiadini. Gli uomini di Stankovic risalgono dall'ultimo posto in classifica, la Cremonese sprofonda sempre più in basso e ...Colley regala ai blucerchiati il bottino pieno, fondamentale per alimentare lae per dare ossigeno a un ambiente che appare rivitalizzato da mister Dejan Stankovic. Nel primo tempo ben ...Match a bassa intensità nel primo tempo. Al settimo Dessers fallisce un rigore. Decide la partita Colley al 78esimo ...Dall’altra parte i baleari galleggiano a +1 dalla zona calda della classifica, l’ultima vittoria risale a 5 giornate fa contro l’Almeria, altra diretta concorrente alla lotta salvezza. Entrambe le squ ...