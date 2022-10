Corea del Sud contro Corea del Nord | alta tensione

(Di lunedì 24 ottobre 2022)tra le due Coree, che si sono scambiate di colpi di avvertimento al confine marittimo. A sparare è stato l’esercito sudno, nei confronti di una navena. I colpi sarebbero stati un avvertimentola navena, che avrebbe attraversato il confine marittimo conteso tra i due paesi. Ini hanno esploso dei colpi per reazione. Da come rende noto l’agenzia Yonhap, ad attraversare la linea del limite marittimo settentrionale vicino all’isola di Baengnyeong, è stata la nave mercantilena. L’accaduto è avvenuto alle 3:42 ora locale. A seguito dei colpi di avvertimento ...

Dopo che una nave mercantile nordcoreana ha violato le acque della cosiddetta Northern Limit Line. Tokyo: "Provocazioni intollerabili" La Corea del Sud e quella del Nord hanno sparato stamattina colpi di avvertimento lungo il confine marittimo conteso al largo della costa occidentale della penisola coreana. Il Joint Chiefs of Staff di ... Scambio di colpi di avvertimento Corea del Nord-Corea del Sud. I due Paesi si accusano a vicenda di aver violato i confini marittimi.