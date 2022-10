Calcio | Napoli | terapie per Rrahmani e personalizzato per Anguissa

Squadra al lavoro in vista dei Rangers- Dopo il successo all'Olimpico contro la Roma, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center in vista dell'impegno di Champions di mercoledì al Maradona contro i Rangers. La squadra si è divisa in due gruppi: ...Video/ Roma(0 - 1) gol e highlights: Osimhen porta in solitaria gli azzurri! Quindi ha aggiunto: "Questo profilo tratta di molte tematiche ma non di. Grazie per la comprensione". In ...Serata sulla carta semplice anche per il Napoli, già sicuro del passaggio del turno: contro i Rangers la vittoria sul campo amico del 'Maradona' è vista a 1,24, contro l'11 del segno 2. Alta anche la ...Squadra al lavoro in vista dei Rangers NAPOLI (ITALPRESS) - Dopo il successo all'Olimpico contro la Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina ...