Attivisti per il clima prendono a torte in faccia la statua di cera di re Carlo | VIDEO

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ancora un gesto pubblico dei manifestanti per ilin un museo: dopo i girasoli di Van Gogh alla National Gallery di Londra e “Il Pagliaio” di Monet al Museo Barberini di Potsdam, alle porte di Berlino, è il turno del museo delle cere Madame Tussauds della capitale del Regno Unito: duedel collettivo ambientalista Just Stop Oil, lo stesso dei Girasoli, hanno tirato una torta inalladidi reIII. “La scienza è chiara, la domanda è semplice: basta petrolio e gas. È semplice”, lo slogan pronunciato prima di commettere il gesto. In inglese “è semplice” è stato tradotto “it’s a piece of cake”, “è un pezzo di torta”, letteralmente quella usata per imbrattare la. BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING Two supporters of Just ...