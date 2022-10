Calderoli? Altri Luca Traini | l' ultimo orrore di Rula Jebreal

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ancora lei, ancora, impegnata in una sorta di gara all'insulto contro tutto ciò che è centrodestra e contro tutto ciò che è riferibile al governo di Giorgia Meloni, neo-presidente del Consiglio dei ministri italiano dopo il giuramento di ieri, sabato 22 ottobre. In questo caso, lase la prende, in questo caso, con Roberto, il leghista, fresco di nomina a ministro degli Affari regionali e delle Autonomie. Nomina per la quale laproprio non riesce a darsi pace. Il raptus piove come al solito su Twitter, dove in questo caso la giornalista cinguetta in italiano, rivangando il vecchio e brutto episodio che lo coinvolse con Cécile Kyenge, episodio per il quale si è più volte scusato. "ha dato dell'orango ...