‘Pazza Inter’ al Franchi! Succede di tutto | Inzaghi la vince solo al 95?

(Di sabato 22 ottobre 2022) Fuochi d’artificio all’Artemio Franchi di Firenze. L’Inter supera la Fiorentina, doppietta di Lautaro ma in campodi. Non si può di certo dire sia stata una partita noiosa, quella che ha visto in campo l’Inter e la Fiorentina. Due squadre che hanno cercato fino alla fine di portare a casa i tre punti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sport Fanpage

Partitaalla Dacia Arena: gli uomini di Palladino passano in vantaggio nel primo tempo con ... Al Tardini gli emiliani battono 1 - 0 il Bari e si regalano, agli ottavi, l'. Nel primo tempo ...Inizio in salita per la Salernitana, è 1 - 0 allo stadio San Siro 45': un minuto di recupero nel primo tempo! 44': occasioneper l'! Palla in area di rigore perfetta, tacco di Lautaro non ... Pazza Inter! Mkhitaryan segna al 96', Fiorentina battuta 4-3: doppietta di Lautaro