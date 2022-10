Meteo | weekend col sole a Palermo | temperature fino a 25 gradi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Un promontorio anticiclonico di origine nord-africana continua a proteggere la Sicilia dalla perturbazione che in queste ore sta portando piogge e molte nubi al Nord. Nele in provincia ilsarà protagonista con valori termicia 25. Si prevede dunque, clima gradevole e stabile. La stabilità atmosferica proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana e a caratterizzare le giornate saranno leche, in lieve rialzo, potranno raggiungere valoria 27. Responsabili di questo lieve aumento termico saranno anche i venti che soffieranno lievemente da Sud. Andando oltre i primi giorni della prossima settimana si intravede ancora tanto...

