Covid | Ecdc | ' variante Bq 1 circola in Europa | diventerà presto dominante'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Stando inlaBq.1, che insieme alla sottoBq.1.1nel vecchio continente da metà novembre- inizio dicembre, contribuendo a un aumento di casi di-19 a breve. Questo lo scenario previsto dal Centro europeo per il controllo delle malattie (), nell'aggiornamento epidemiologico supubblicato oggi. La famiglia Cerberus, come è stata ribattezzata Bq.1.1,il ceppoinall'inizio dell'inverno. A segnalare la maggiorezione di Bq.1 nell'ultima settimana sono Francia (19% sequenze), Belgio (9%), Irlanda (7%), Paesi bassi (6%) e Italia (5%). Studi ...

citando dati dell'OMS e dell'(Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie)... Interpellato sulle applicazioni del sistema di fronte all'aumento dei contagi dadi questi ...Quali le opinioni delle autorità europee Vaccinazione e misure raccomandate L'ed EMA hanno ... 'Anche se non siamo dove eravamo un anno fa, è chiaro che la pandemia di- 19 non è ancora ... Covid, l'allarme dell'Ecdc per la nuova variante BQ.1: "Più contagiosa, casi aumenteranno" Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Sta circolando in Europa la variante Bq.1, che insieme alla sottovariante Bq.1.1 diventerà dominante nel vecchio ...