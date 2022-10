Paolo Bonolis la combina grossa | da non credere

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Terribile gaffe per, Mediaset complice del conduttore. Scopriamo insieme cos’è successo recentemente. I palinsesti televisivi richiedono una certa attenzione da parte delle varie produzioni e redazioni nazionali. I programmi e le trasmissioni, così come le intersezioni con serie tv e film, nascono dal lavoro di moltissimi dipendenti. Non si tratta infatti di una programmazione automatica, bensì nel lavoro e impegno giornaliero di migliaia di persone – divise ovviamente tra Rai e Mediaset. Per questo motivo, è assolutamente normale che talvolta la mente umana commetta quale errore, proprio perché non ci troviamo di fronte ad un banale algoritmo., terribile errore di Mediaset (Meteo Week)I primi ad accorgersi che qualcosa non andava, sono stati i fedeli telespettatori di ...