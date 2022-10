La traversata nel deserto di idee non comincia | e adesso il Pd si aspetta il sorpasso di Conte

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo la lunga seduta psicanalitica della Direzione del 6 ottobre nel Partito democratico non si sono più sviluppati particolari ragionamenti sulla sconfitta elettorale e soprattutto su quale strada imboccare per risalire la china e dare un nuovo senso al partito. Si è deciso di convocare il congresso che dovrebbe culminare con le primarie tra cinque mesi circa e intanto Enrico Letta è rimasto al suo posto, come tutta la segreteria e le capigruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi confermate ieri. Tutto congelato. È logico pertanto che in questodila base sia come minimo disorientata. In una interessante analisi di Swg si dice infatti che «gli elettori del Pd si mostrano particolarmente frammentati tra la preferenza per la conferma della coalizione presentata alle elezioni di settembre, l’accordo con il Movimento 5 stelle oppure, in ...