Governo | Ciriani | ' giuramento nel week end? Sì | totoministri non appassiona la gente'

Il Sannio Quotidiano

...di un passaggio essenziale per l'avvio della XIX legislatura e per la nascita del nuovo, ...dei nuovi capigruppo In Fratelli d'Italia è stato riconfermato il capogruppo uscente Lucaal ...... anche la scelta dei capigruppo aiuta a capire come andranno a riempirsi le caselle dele ... Il voto all'unanimità ha premiato nella Camera alta anche Luca(FdI) e il salviniano ... Governo: Ciriani, ‘Nordio ottimo alla Giustizia, ha posizioni molto vicine a FI’ Tornano i rappresentanti di Fdi, Pd e Lega. Gli azzurri scelgono la Ronzulli e Cattaneo. M5S rinnova a metà Dopo l'elezione dei presidenti delle due Camere, anche la scelta dei capigruppo aiuta a capi ...La leader di Fdi potrebbe stravolgere la squadra dei ministri dopo le parole di Berlusconi. I fedelissimi: "Vai da sola al Quirinale" ...