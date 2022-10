A spasso per Acilia | ma sulla sua testa pende un ordine di carcerazione

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ostia – Non conosce sosta l’impegno dei poliziotti del X Distretto Lido della Questura di Roma nell’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori che colpiscono soprattutto le categorie più vulnerabili. Nell’ambito di essa nella giornata odierna, 19 ottobre 2022, in via Saponara, zona, un equipaggio del reparto Prevenzione Crimine Campania, insieme agli agenti del Distretto di zona, ha proceduto al controllo di una donna, che per il suo comportamento aveva insospettito gli agenti. Da approfondite indagini i poliziotti si sono accorti chedonna risultavare un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Roma ed in carico al commissariato di Anzio, per rapina aggravata in danno di una persona ultrasessantenne. È stata cosi accompagnata presso gli uffici di Polizia per tutte le ...