Verdetto choc | Lo Stato deve pagare chi ha simulato l’aborto di Gesù

(Di martedì 18 ottobre 2022) La blasfemia è reato in molti Paesi musulmani ma non lo è più nella vecchia, secolarizzata e decadente Europa. Lascia interdetti l’ultima sentenza laicista della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che va sempre più in questa direzione. Il fatto increscioso risale al 20 dicembre 2013, quando una rappresentante delle Femen fece irruzione nella chiesa di L'articoloLochi hadiproviene da La Luce di Maria.

Torino - Juventus, non si sblocca il derby della Mole nella prima frazione di gioco. Tifosi nuovamente scatenati sui social. Giudizi senza appello. Terminati i primi 45 minuti del derby della Mole: ...Una sentenza, in grado di seminare sfiducia totale verso la politica e altrettanto nei ... Un, quello, che ha indignato gli aquilani. Ma no, così non è possibile. Come rispondere Gli ...Torino-Juventus, non si sblocca il derby della Mole nella prima frazione di gioco. Tifosi nuovamente scatenati sui social. Giudizi senza appello.Una sentenza attribuisce un "corcorso di colpa" alle due studentesse morte dopo il crollo di una palazzina durante il terremoto del 2009. L'altra smentisce: "Non potevano prevederlo" ...