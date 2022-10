Uccisa di botte studentessa di 16 anni in Iran | “Si è rifiutata di cantare un inno pro-regime”

Leggi su tpi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Picchiata a morte per essersidiundi lode al leader supremo dell’, Ali Khamenei: è la sorte che sarebbe toccata a unadi appena 16, Asra Panahi, secondo una denuncia del Consiglio di coordinamento del sindacato degli insegnantiiani. Le forze di sicurezza di Teheran hanno fatto irruzione nel liceo femminile Shahed ad Ardabil per una perquisizione lo scorso 13 ottobre e avrebbero chiesto una prova di fedeltà al leader spirituale. Di fronte al loro rifiuto, le avrebbero picchiate, mandandone alcune in ospedale ed arrestandone altre. Lo scorso venerdì Panahi è deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Funzionariiani hanno negato le responsabilità delle forze di sicurezza, e un uomo ...