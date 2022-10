Mottarone | accusati i responsabili della tragedia

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’incidente che il 23 maggio 2021 è costato la vita a 14 persone si sarebbe potuto evitare. Sia il direttore che il titolare delle ferrovieerano consapevoli che la cabina numero 3 funzionava “con il freno di emergenza disinserito”. I problemi tecnici c’erano già da molto tempo ma erano stati ignorati. Il sistema era stato disattivato per risparmiare. Ladel: iPhotocredit: rainews.itGli esperti l’avevano dichiarato da subito: l’incidente era stato causato da una gestione superficiale e scorretta. La Cassazione invece aveva annullato gli arresti domiciliari per i colpevoli Enrico P. (direttore di esercizio) e Luigi N. (titolare delle ferrovie del). Ad oggi è la stessa Cassazione a deliberare che entrambi sono stati colpevoli ...

... nonno del piccolo Eitan,l'unico sopravvissuto alla tragedia del, e di Abutbul Gabriel Alon, l'autista del nonno. Entrambi sonodi sequestro aggravato di minore, sottrazione di ...Leggi anche Strage, il 68% della fune già corrosa prima della tragedia: 'Controlli potevano evitarla' Strage del, la Cassazione annulla i domiciliari per gli indagati e rinvia al ...Direttore e titolare erano consapevoli del fatto che la cabina caduta nel maggio 2021 funzionava «con il freno di emergenza disinserito». Nessuno degli indagati è in carcere ...Il direttore e il titolare della funivia del Mottarone, sapevano. Sapevano che la struttura aveva dei problemi e che, in assenza di un radicale intervento di manutenzione, «la funivia avrebbe funziona ...