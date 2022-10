Kvara ha un repertorio così vasto che è impossibile paragonarlo ad un’ala del passato

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 ottobre 2022) . Finora si sono sprecati i paragoni tratskhelia e i grandi del. Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi scrive che èparagonare il talento georgiano del Napoli a qualcun altro. Forse, per la sorpresa che ha scatenato alle sue prime apparizioni nella squadra di Spalletti, può tutt’al più ricordare Salah, non a casoanche lui per le mani del tecnico di Certaldo. “Con tutta l’immaginazione possibile, non troviamo un giocatore che si possa accostare al napoletano per quanto e per quello che ha fatto vedere finora. Non per la dimensione della qualità, ma per le caratteristiche che li separano. Per la sorpresa forse sì, lo troviamo un giocatore che esplose tutto insieme come lui, in maniera inaspettata. È Momo Salha. Quando arrivò a Firenze come scarto del Chelsea nessuno avrebbe ...