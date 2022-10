Il gioco degli Archetipi | metafore e sogni

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il, Act One è la prima rappresentazione del Collettivo di ispirazione junghiana “The Archetypists di via Giulia”. Il gruppo è composto da: Luisa Valeriani la MAGA, DuminDa l’INNOCENTE, Ivo Cotani l’INNAMORATO. Esporrà in occasione di Rome Art Week allo Spazio DuminDa, uno spazio d’artista condiviso, dal 24 ottobre al 12 novembre 2022. Il progetto è curato da Sara Corti. Com’è allestito il progetto