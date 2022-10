Wta San Diego | Swiatek vince il torneo | battuta in finale Vekic

(Di lunedì 17 ottobre 2022) IgailWTA di San. Sul cemento statunitense, la polacca numero 1 al mondo si è imposta sulla qualificata croata Donnacon il punteggio di 6-3 3-6 6-0. In un’ora e quarantasette di gioco a sorridere è la classe 2001 che nel primo set ha messo la freccia al sesto game con il break che indirizza la frazione:è pragmatica e chiude sul 6-3. La reazione diperò c’è e nel secondo la croata numero 47 del rankig non concede palle break e sfrutta l’unica a sua disposizione nel sesto game. L’ultimo set però è un monologo diche mette in mostra tutto il suo repertorio. Bastano ventisei minuti per chiudere la contesa sul 6-0. Un’altra vittoria nel terzo precedente, visto che la polacca aveva vinto i due ultimi ...

