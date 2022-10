Tennis | Wta Cluj-Napoca | Paolini ko in finale contro Blinkova

(Di domenica 16 ottobre 2022), 16 ott. -(Adnkronos) - Jasmineperde innel torneo Wta 250 di(veloce indoor, montepremi 251.700 euro). La 26enne azzurra, numero 78 del mondo, cede alla 24enne russa Anna, numero 138 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2 in un'ora e 47 minuti.

Spettacolo garantito anche sul cemento messicano del PanamericanCenter. L'impianto che aveva ospitato lo scorso anno leFinals sarà lo scenario di un nuovo torneo 1000. Stavolta il ...... a fine 2021, aveva provocato l'attenzione dei media internazionali fino al punto che, allo scopo di far rispettare i diritti delle atlete, la, la federazione modiale delfemminile, decise ...