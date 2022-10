Vicopisano | pensionato 93enne muore investito da un’auto davanti a casa

Un uomo di 93 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito fuori dalla sua abitazione a Cucigliana, nel comune di(Pisa). L'uomo,, è morto sul posto, in via Piave, pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorsi. In stato confusionale la donna alla guida dell'auto, che è stata trasportata in ...Un uomo di 93 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito fuori dalla sua abitazione a Cucigliana, nel comune di(Pisa). L'uomo,, è morto sul posto, in via Piave, pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorsi. In stato confusionale la donna alla guida dell'auto, che è stata trasportata in ...Un uomo di 93 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito fuori dalla sua abitazione a Cucigliana, nel comune di Vicopisano ...Tragico incidente stradale a Cucigliana nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa, dove questa mattina un pensionato 93enne è stato travolto e ucciso da unauto proprio davanti alla sua abitazion ...