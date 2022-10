(Di sabato 15 ottobre 2022) Molti riservistichiamati a combattere insono probabilmentead acquistare la propria attrezzatura. Lo afferma l’ultimo bollettino dell’intelligence britannica, secondo cui «la corruzione diffusa e le lacune nella logistica» restano una delle cause principali delle «scarse prestazioni» delle forze russe. In particolare, sostengono gli 007 alo di Sua Maestà, molti riservisti devono acquistare dail giubbotto 6B45, che oggi si vende per 40mila rubli (640 dollari) rispetto ai 12mila di prima. Nel 2020 laa ne aveva acquistati ben 300mila, che attualmente sono sufficienti per le forze dispiegate in. Ieri il presidente Vladimir Putin ha fatto sapere che laa ha mobilitato finora 222mila dei 300mila ...

