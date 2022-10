(Di sabato 15 ottobre 2022)ha esordito con una2022 difemminile. La stella del pugilato tricolore ha sconfitto l’inglese Elise Jacquelineper(3-2: 30-25, 29-28, 30-27, 27-30, 28-29) negli ottavi di finale della categoria fino a 57 kg e si è qualificata per i, dove se la dovrà vederela polacca Sandra Krystyna Kruk, oggi capace di surclassere l’olandese Juna Prinssen. La campana, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha faticatouna rivale rognosa e propositiva, capace di mettere in crisi le qualità tecniche della nostra portacolori nell’arco dei nove minuti di un combattimento particolarmente serrato. La ...

OA Sport

Domani ci saranno i debutti diTesta nei 57 kg e di Olena Savchuk nei 52 kg.Sirine Chaarabi è stata sconfitta all'esordio agli Europei 2022 difemminile. L'azzurra è stata nettamente sconfitta dall'irlandese Niamh Fay nei sedicesimi di ...ci saranno i debutti di... Boxe, Irma Testa debutta con una vittoria sofferta agli Europei: split decision contro Glynn e pass per i quarti Sirine Chaarabi è stata sconfitta all’esordio agli Europei 2022 di boxe femminile. Finisce anzitempo anche l'Europeo di Alessia Mesiano ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...