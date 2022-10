Il profumo di Elon Musk

Musk lancia il suoAdesso fa pure i profumi,Musk. Una bottiglietta chiamata Burnt Hair (in italiano capelli bruciati) dal color rosso fiammante e uno slogan che recita: 'l'essenza ...La proposta in realtà suona come una richiesta di aiuto: "Grazie per aver acquistato il mio, così posso comprare Twitter". L'imprenditore dovrebbe raggiungere un accordo per l'acquisto del ...Da Elon Musk ci si può aspettare di tutto, anche la messa in commercio di un profumo, contenuto in una bottiglia dall'etichetta strana.La nuova fragranza, acquistabile in dogecoin, è il nuovo trend del momento, con oltre diecimila pezzi in meno di 24 ore dal lancio ...