Cirilli e Paolantoni sono due perfetti Stanlio e Ollio e commuovono la giuria

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Gabrielee FrancescoconeIl lato comico e divertente dell’edizione 2022 di Tale e quale show è rappresentanto dal duo formato da Gabrielee Francesco. Il concorrente è in realtà il secondo (anche se ripetente), il primo gli fa da supporto. E bisogna dire che nelle prime due L'articolo proviene da Novella 2000.

Tra le altre esibizioni in programma abbiamo Valentina Persia - Clementino, Mussolini - Lady Gaga, Claudio Lauretta - Zucchero, Samira Lui - Gaia, Elena Ballerini - Celine Dion,-...sono Stanlio e Olio, terza puntata Tale e Quale Show 2022dovranno imitare Stanlio e Olio nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022 , Le aspettative del ...Questa sera nel corso della terza puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 14 ottobre 2022 Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno imitato Stanlio e Ollio cantando Guarda gli Asini che Volan ...La puntata del 14 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Francesco Paolantoni, accompagnato dal suo personale v ...