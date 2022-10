Silvia Toffanin svela il ‘segreto’ della sua forma fisica | proprio così tiene in linea

L'attrice, ospite disi è lasciata andare ad un racconto drammatico che in un certo senso ha un po' influenzato la sua vita e la sua carriera. Per molto tempo in questi anni, Vera ...... ma comunicanti da una doppia porta sul terrazzo, sono una coppia al sicuro: ' È il segreto per restare insieme tutta la vita ", ha spiegato Bonolis aLa forma fisica di Silvia Toffanin non passa assolutamente inosservata, ma sapete qual è il suo segreto Proprio così tiene la linea.Chi pubblica le foto del weekend in famiglia a Trieste, dove Paolo Bonolis e Sonia sono andati a trovare il figlio Davide ...