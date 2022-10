Ron DeSantis è l’erede scomodo di Trump

Sette del Corriere della Sera

... Giorgia Meloni ha pubblicato un tweet in cui diceva di essere vicina agli abitanti della Florida, colpiti dall'uragano Ian, e al governatore dello stato. Questo messaggio abbastanza ...Stando a una prima stima, ci vorranno mesi e almeno 50 miliardi di dollari per ricostruire le aree costiere devastate dello Stato guidato dal governatore repubblicano. . Ron Desantis e l’ex padrino-rivale: sarà lui a battere Trump Il governatore della Florida ambisce a prendere il posto di Donald Trump alla guida della destra americana. È meno controverso dell’ex presidente, ma le sue proposte politiche sono altrettanto estreme ...Ce lo spiega in un breve articolo da New York Dom Serafini, che sottolinea come fra i papabili candidati pronti a sfidare a Trump alle primarie del Partito Repubblicano, vi siano Ronald Dion DeSantis ...