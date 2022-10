Patrick Mouratoglou | “Lieto di unirmi al team di Holger Rune”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), come annunciato da entrambi attraverso le loro pagine social ufficiali, collaboreranno in questa parte finale di stagione 2022. Questo il commento del coach francese: “Mentre Simona Halep ha bisogno di tempo per riprendersi, mi ha incoraggiato a cercare una nuova collaborazione. Oggi sonodi annunciare che mi unisco aldi. Sono davvero entusiasta di iniziare a lavorare con. Abbiamo un legame speciale dal giorno in cui ci siamo conosciuti, quando lui aveva solo 13 anni”. SportFace.

