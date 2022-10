Lucy Liu star di Red One accanto a Dwayne Johnson e Chris Evans

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nel cast della commedia action Red One, che verrà prodotta per Prime Video, ci sarà anche l'attriceLiu.Liu sarà una delle protagoniste di Red One, una commedia ricca di azione e avventura,e Kiernan Shipka. Il progetto sarà prodotto per Prime Video e vedrà ladi Black Adam coinvolta anche come produttore esecutivo tramite la sua casa di produzione Seven Bucks, in collaborazione con Hiram Garcia. Red One, che vedràcollaborare nuovamente con il regista Jake Kasdan dopo Jumanji, viene descritto come un'avventura ricca di azione che immaginerà un universo completamente nuovo da esplorare all'inteno del genere dei film natalizi. Prime Video ha conquistato ...