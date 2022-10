La Juve continua con Allegri ma sui social i tifosi chiedono altri allenatori | la lista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il ko in Champions League sul campo del Maccabi Haifa ha inasprito le critiche deibianconeri nei confronti di Massimiliano. Il tecnico dellantus ha incassato la fiducia della ...

Il ko in Champions League sul campo del Maccabi Haifa ha inasprito le critiche dei tifosi bianconeri nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha incassato la fiducia della ...il periodo nero della Juventus . Non c'è soltanto la sconfitta di Champions per mano del ...pensato la moglie dell'argentino con un messaggio social che ha fatto infuriare i tifosi della..La società ha ribadito la fiducia nei confronti del tecnico. Ma i sostenitori sognano un cambio alla guida della squadra. E propongono alternative ...La società ha ribadito la fiducia nei confronti del tecnico. Ma i sostenitori sognano un cambio alla guida della squadra. E propongono alternative ...