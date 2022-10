Chi è Omer Atzili | il calciatore che ha condannato la Juve | stipendio più basso di Pinsoglio e valutazione inferiore a Soulé e Aké

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lantus ha toccato uno dei punti più bassi della sua storia. I bianconeri sono virtualmente fuori dalla Champions League, il rendimento nella fase a gironi è stato pessimo: 3 sconfitte e una vittoria in quattro giornate. Solo la matematica tiene in vita la compagine di Allegri, ma l’eliminazione è praticamente certa. La gara contro il Maccabi Haifa si è conclusa sul risultato di 2-0 e il grande protagonista è stato, autore di due gol di altissimo livello. In particolar modo è stata molto bella la seconda marcatura, un grande tiro che ha infilato Szczesny. Chi èè unisraeliano, classe 1993. E’ un attaccante, in grado di fare la differenza a destra, è veloce e bravo nel cross e nel tiro. E’ veloce e ...