Il Governo Meloni in panne sul Mef

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dalle dichiarazioni post voto secondo cui& Co avrebbero rapidamente trovato la migliore squadra dipossibile, alla realtà che emerge dopo settimane di trattative, veti e liti. Sembra incredibile eppure ad appena due giorni dall’insediamento del nuovo Parlamento, la corazzata di Centrodestra che ha strapazzato il Pd alle elezioni non è riuscita a chiudere neanche un singolo dossier. L’Economia toglie il sonno alla. Nessuno tra i Draghi boys accetta l’offerta di entrare nel nuovoTutt’ora i tre leader, Giorgia, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, discutono animatamente sui ministeri da spartirsi e sui nomi adatti per occuparli. Tuttavia il problema maggiore non è neanche il poco tempo rimasto per compilare una lista autorevole da proporre al Capo dello Stato, ...

Altreconomia

... facendo spazio ai nuovi titolari del nascente. Un fantasma non sferragliante, ma discreto, quasi nascosto eppure tenace, e insidioso per l'uguaglianza tra il più ricco Nord e il più ...Ad avere le idee abbastanza chiare è forse uno dei più grandi endorser delnascente: Flavio Briatore. Vediamo meglio di cosa si tratta. Briatore a, liberaci dei 18enni col Reddito di ... "Un 'tecnico' all'Economia": perché il governo Meloni non discuterà le ricette europee Tra oggi e domani si terrà il vertice dei leader del centrodestra per sciogliere i tanti nodi ancora intricati e permettere poi a Giorgia Meloni di definire la sua squadra di governo. Secondo quanto r ...Carlo Calenda non crede alla proposta del Pd di costituire un grande fronte di opposizione al governo Meloni, includendo Cinquestelle e il cosiddetto Terzo Polo. In un’intervista al Corriere della ...