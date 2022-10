Siamo diventati più severi verso i tradimenti?

Nel tempoun punto di riferimento per tanti appassionati della bicicletta anche dei paesi limitrofi ad Oppido lucano, infatti la nostra realtà conta iscritti da tutto il circondario ...... sonosempre più potenti. Sono loro i veri padroni del mondo, ci precedono e a noi sopravvivono. Sono con noi anche dove pensiamo di essere al sicuro, perfino nei luoghi sterili. E...Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Si è appena conclusa la Settimana Europea della Mobilità sostenibile e per i Comuni italiani si apre l opportunità di far conoscere i progetti realizzati per rendere ...gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi- ed-inviti/italia-singapore-avviso-per-la-raccolta-di-progetti-di -ricerca-congiunti-finalizzato-al-rinnovo-della-joint-declaratio n-per ...