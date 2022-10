Salernitana | Iervolino | “Nicola mai in discussione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Questa vittoria contro il Verona ci voleva, abbiamo recuperato un equilibrio di gioco e una coesione che mancavano. Due giocatori straordinari come Piatek e Dia hanno fatto la differenza. Col Sassuolo avevamo sofferto, ma non c’era nessuna crisi“. Così Danilo, durante la trasmissione ‘La politica nel pallone’ condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, ha parlato del momento della sua. “La squadra si è ritrovata – ha aggiunto il presidente granata – ma non abbiamo mai pensato di licenziare o di mettere in. Ci siamo solamente preoccupati di aver giocato un pessimo calcio contro il Sassuolo”. SportFace.