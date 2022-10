L’HELLAS VERONA HA DECISO DI ESONERARE GABRIELE CIOFFI

Leggi su sportnews.snai

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nelle prossime ore, l’ Hellasufficializzerà l’esonero di. Per il tecnico italiano è stato fatale il quarto ko di fila in questo campionato, arrivato contro la Salernitana. A Salerno, ilè stato battuto dal gol di Dia arrivato al 4’ minuto di recupero. I gialloblù nelle prime nove giornate di campionato hanno ottenuto solamente un successo contro la Sampdoria e due pareggi rispettivamente contro Empoli e Bologna. In classifica, iloccupa la diciottesima posizione, con cinque punti in nove gare disputate, peggio della squadra dihanno fatto solamente la neo promossa Cremonese e la Sampdoria, che ha già esonerato il proprio allenatore, Giampaolo e affidato la panchina all’ex tecnico della Stella Rossa, Stankovic che ha esordito con un pareggio ...