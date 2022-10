Francesca Chillemi torna a parlare di Can Yaman | ' ' È veramente fenomenale | quando non c’è mi manca' '

Ma c'è modo e modo: su Canale 5 è appena partita una serie ( Viola come il mare ) nella qualeinterpreta una giornalista indagatrice provvista di sinestesia, dalle persone sbucano ...Viola come il Mare è la nuova serie di Canale 5 con protagonisti Can Yaman e, rispettivamente nei panni dell'ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale. La fiction è ispirata al romanzo "Conosci l'estate" di Simona Tanzini . Ecco le ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Francesca Chillemi è una celebre attrice che in queste settimane sta ampliando ancora di più la sua fama grazie ad un progetto che la vede come protagonista. Il difficile risveglio di Francesca Chille ...