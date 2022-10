Eruzione a Stromboli | Allerta arancione | non uscite di casa

Lotorna a eruttare con un'imponente colata lavica che finisce in mare. L'è iniziata alle 9.23 di oggi, domenica 9 ottobre e la colata lavica è stata accompagnata da denso fumo ...Alzato dalla Protezione Civile il livello di allerta fino ad aracione: 'La popolazione si tenga costantemente ...Il dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli dal livello giallo ad arancione. Tale decisione, è stata adottata alla luce delle valutazioni ...Stromboli, eruzione in corso: flusso lavico sulla Sciara La riunione, indica la Protezione civile, è stata convocata "alla luce delle attività odierne del vulcano, ovvero l'inizio di una fase eruttiva ...