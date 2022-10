Andrew Stanton torna alla regia con il film In The Blink of An Eye

(Di domenica 9 ottobre 2022) IlIn Theof An Eye segna il ritorno die il progetto viene descritto come un epico progetto sci-fi.sarà il regista di In Theof An Eye, un nuovosci-fi prodotto per Searchlight Pictures. Ilmaker è famoso per la sua lunga collaborazione con la Pixar che ha portatocreazione dimolto apprezzati come WALL-E eRicerca di Nemo. IlIn Theof An Eye sarà scritto da Colby Day e ha l'ambizioso obiettivo di esplorare l'intera storia del mondo e la natura della vita, dell'amore, della speranza e dei legami, concentrandosi su tre storie ...

