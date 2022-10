Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 8 ottobre

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 82022. La combinazionedel concorso di: 26, 33, 41, 51, 80, 84. Numero Jolly: 15. Numero SuperStar: 44. Nessun ‘6’ né ‘5+1’. Sono stati realizzati quindici 5 che vincono 21.134,06 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 286.500.000 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Colpito l'unico collegamento tra la Russia e la penisola: incendiate cisterne piene di carburante. Crollano due campate. Media ucraini: opera dei servizi ucraini. Il consigliere di Zelensky: 'È solo l'...Anzi, leper Jannik Sinner e Matteo Berrettini, non sono molto positive. Italia, da Tokyo brutteper gli azzurri Il torneo Atp 500 di Tokyo vedrà in finale infatti i due ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 8 ottobre. DIRETTA Il Comune di Bari “blinda” le scuole con sistemi avanzati di videosorveglianza per garantire più sicurezza a studenti, docenti e personale Ata e per tutelare le strutture ...C’è la data per la nascita del nuovo governo. Ad annunciarla è il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, a margine ...