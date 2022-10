Roma | Dybala | “Con Allegri non andavamo d’accordo su alcune cose”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Le dichiarazioni di Paulo, dopo la sconfitta contro il Betis. “Tecnicamente sono bravi e lo sapevamo, era difficile pressarli. Non siamo stati bravi a seguire il pressing che ci chiedeva il mister, ma vedendo le opportunità che abbiamo avuto dispiace per il risultato”. Sull’esperienza aha dichiarato: “Compagni e mister mi hanno aiutato ad integrarmi e a capire il mondo della, e devo ringraziarli. A livello di gioco conosco il calcio italiano da tanto tempo e quello non cambia, cerco inoltre di fare tutto quello che mi chiede il mister”. Differenza tra Mourinho e? “Credo che sono molti simili ine altre no, con Mourinho però ci confrontiamo tanto, abbiamo un dialogo maggiore, rispetto a quello che avevo con. Con lui molte ...

Seconda sconfitta in Europa League per la, battuta 1 - 0 all'Olimpico dagli spagnoli del Betis Siviglia che dominano così la classifica del gruppo C a +6 punti.sblocca la partita su rigore concesso dal Var dopo il tocco con la ...Larisponde al 45': Zaniolo su cross di Zalewski colpisce la traversa, poi e' Bravo a superarsi sul gran tiro al volo di. Latorna pericolosa a inizio ripresa quando, sugli sviluppi ...La Joya ha commentato la sconfitta casalinga della Roma in Europa League contro il Betis ai microfoni di Sky. Così Paulo Dybala dopo l’1-2 di oggi. L’argentino si proietta anche al posticipo di ...Formazioni: Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik (5' Spinazzola), Matic, Cristante (80' Camara), Zalewski; Dybala (80' Eò Shaarawy), Zaniolo; Abraham (72' Belotti) All.